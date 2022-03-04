Чи буде в Україні електроенергія в разі можливого зупинення ЗАЕС через війну: відповідь міністра

Уночі російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС.
Українська енергетична система має справитися в разі можливого призупинення Запорізької атомної електростанції. Цієї ночі її обстріляли російські окупанти. Нині на ЗАЕС працює лише один із шести енергоблоків.
"Ми не залишимося без світла. Ми стабілізуємо систему і вона буде працювати в стабільному, нормальному режимі", - про це в прямому ефірі українських національних телеканалів під час спільного інформаційного марафону "Єдині новини" сказав міністр енергетики Герман Галущенко.
Україна поки що не підключена до енергетичної системи Євросоюзу.
"Наразі ми ще не підключені. Приєднання має вирішитися наступного тижня. Але зараз ми підтримуємо за рахунок власних потужностей", - сказав посадовець.
Зазначимо, що ЗАЕС щорічно генерує близько 40 млрд кВт-год електроенергії, - це 20% від загальнорічного виробництва електроенергії в державі.
Запоріська АЕС є найбільшою в Європі, має шість енергоблоків по 1 млн кВт кожний.
МАГАТЕ визначала, що ЗАЕС відповідає всім вимогам і є однією з трьох найкращих атомних електростанцій у світі.
Нагадаємо:
- У ніч проти 4 березня російські окупанти обстріляли територію Запорізької атомної електростанції біля міста Енергодар.
- У ДСНС розповіли, що горіла будівля навчально-тренувального центрі на території ЗАЕС. У пресслужбі ЗАЕС повідомили, що російські окупанти також влучили в перший блок атомної електростанції.
- Довгий час російські окупанти не дозволяли працівникам ДСНС приступити до гасіння, але все-таки обстріли зупинили. Під ранок пожежу загасили.
- Президент Володимир Зеленський у короткому відеозверненні посеред ночі розповів, що вже провів кілька телефонних розмов з європейськими лідерами, президентом США Джо Байденом. Він закликав Європу прокинутися, адже горить найбільша атомна електростанція Європи.