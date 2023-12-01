Чи будуть різкі коливання курсу та в якій валюті краще зберігати заощадження: експерт дав відповідь

Андрій Длігач порадив зберігати заощадження у тій валюті, у якій ви розраховуєтесь та сплачуєте комірне.

Боятися різкого коливання валютного курсу українцям точно не варто.

Про це в ефірі "1+1"сказав доктор економічних наук Андрій Длігач та розповів, у якій валюті краще зберігати заощадження.

"Боятися точно не треба. Національний банк і уряд показали спроможність опиратися таким ризикам – коливанню валютного курсу. Йдеться про те, щоб привести у відповідність офіційний курс і курс комерційний", - зазначив експерт.

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Длігач наголосив, що в Україні немає нестачі зараз валюти, ні в Національного банку, ні в економіці, а отже не буде різких коливань курсу.

"Звичайно, певні коливання відбудуться найближчим часом... Економіка має зрости, а для цього потрібна певна лібералізація. В цифрах. Це ж не природний процес. Від того, що я зараз скажу з екрану і буде залежати сам курс. Якщо я скажу, наприклад, 41, і люди злякаються і побіжать купувати валюту, то може бути і 42, і 43. Насправді, немає ризику, щоб суттєво змінився курс", - пояснив він.

Длігач також порадив зберігати заощадження у тій валюті, у якій ви розраховуєтесь та сплачуєте комірне.

"Моя порада залишається, як була завжди: тримати свої заощадження в пріоритеті у тій валюті, в якій ви розраховуєтеся, там, де ви несете більшість своїх зобов'язань, за вашими кредитами чи за оплатою комірного, чи за допомогою, Навіть донати ми ж робимо у гривнях. Отже у гривні – все ж таки пріоритет", - резюмував економіст.

Нагадаємо, раніше економіст Олег Пензинспрогнозував, яким буде курс долара 2024 року в Україні.

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