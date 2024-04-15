Чи будуть відключення природного газу в Україні та яка альтернатива

Експерти компанії Boviar Gaz поділилися своїм баченням поточної ситуації на ринку природного газу, оцінили ризики та розказали про варіанти автономного газопостачання в разі перебоїв. Ми постараємося об'єктивно розглянути різні сценарії розвитку подій і надати інформацію, яка допоможе прийняти правильне рішення в обставинах, що склалися.

Поточна ситуація на ринку України з природним газом

Україна має достатні запаси природного газу та розвинену інфраструктуру для його видобутку і транспортування. За даними Державної служби геології та надр, доведені запаси в країні становлять близько 1,1 трильйона кубічних метрів. Крім того, Україна має у своєму розпорядженні одну з найбільших у Європі систему підземних сховищ газу, яка дає змогу створювати стратегічні резерви та регулювати сезонні коливання попиту.

Альтернатива газопостачанню в разі колапсу

У разі серйозних перебоїв із постачанням природного газу жителі України та підприємства можуть розглянути різні альтернативи для забезпечення своїх енергетичних потреб.

Для населення найбільш актуальними вважаються:

Електричні обігрівачі та котли. Підходять для невеликих квартир і будинків. Твердопаливні котли. Можуть бути ефективними для приватних будинків і невеликих підприємств. Теплові помпи. Відрізняються високою енергоефективністю та екологічністю при використанні в невеликих господарствах. Сонячні колектори. Актуальні для південних регіонів України, де кількість безхмарних днів у році велика.

Багато підприємств вже працюють над питанням альтернативного енергозабезпечення, серед яких LPG, електроенергія, тверде паливо, дизель.

Для підприємств оптимальним рішенням може стати встановлення системи автономного газопостачання, яка не залежить від централізованих мереж:

В умовах перебоїв з живленням, використання палива на основі пропан-бутану буде економічно доцільним та надійнішим рішенням. У порівнянні з твердим паливом, система на базі скрапленого газу вирізняється зручністю та можливістю автоматизації. Щодо дизеля, скраплений газ має переваги у фінансовій вигоді та екологічності.

Компанія Boviar Gaz пропонує комплексні рішення для підключення автономної газифікації промислових об'єктів, включно з розрахунком вартості, проектуванням, встановленням та обслуговуванням обладнання, а також ​​технічною підтримкою. Завдяки такому підходу власники бізнесу менше залежать від коливань ціни на газ для підприємств.

Резервні варіанти для побутових господарств та альтернативне газопостачання підприємств дають змогу продовжувати виробництво в умовах нестабільності.

Ключові переваги автономного газопостачання:

Енергонезалежність від централізованих постачань природного газу. Підприємство отримує власне джерело палива, яке не залежить від стану магістральних газопроводів. Безперебійна робота підприємства. Система автономного газопостачання гарантує стабільність у разі пошкодження централізованої інфраструктури. Перехід на скраплений газ дозволяє підприємствам перезапустити роботу протягом 20 хвилин, та уникнути простоїв виробництва та фінансових втрат. Економія на витратах на паливо. Порівняно з використанням дизельного пального або електроенергії, автономне газопостачання може забезпечити економію до 50% на витратах на енергоресурси. Це вигідно з погляду логістики та забезпечення запасів та захищає від коливання ціни газу для підприємств.

Перехід на автономне газопостачання від Boviar Gaz дає змогу підприємствам забезпечити стабільну роботу, уникнути простоїв і фінансових втрат.

Наявність власного джерела підвищує газову безпеку підприємства і дає можливість більш гнучко планувати виробничі процеси. Це особливо актуально в умовах нестабільності ціни газу для підприємств.

Підприємствам, які критично залежать від постачання природного газу, рекомендується завчасно подбати про створення резервних варіантів. Встановлення системи автономного газопостачання на базі LPG від Boviar Gaz може стати оптимальним вибором, що забезпечує безперебійну роботу і мінімізацію ризиків.