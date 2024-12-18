Чи очікувати українцям підвищення податків 2025 року: Гетманцев розповів

Рішення про підвищення податків заднім числом у грудні стало результатом обставин воєнного часу.
Голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, що рішення про підвищення податків “заднім числом” було вимушеним і обґрунтованим, хоча не ідеальним.
В інтерв'ю "Суспільному" він також запевнив, що у 2025 році нових податкових змін не передбачається, якщо не виникне критичної потреби.
“На 2025 рік Україна повністю убезпечена у частині бюджетних надходжень. Ті 140 мільярдів гривень, які ми отримуємо завдяки вже прийнятому закону, — вони вже пораховані у бюджеті на наступний рік, тому ми не бачимо жодних ризиків у розвитку базового сценарію. Але можемо мати песимістичний сценарій — це якщо на фронті буде негативний розвиток подій, і знадобляться додаткові надходження, то не виключаються ті чи інші рішення”, — зазначив Гетманцев в інтерв’ю “Суспільному”.
За словами очільника комітету, рішення про підвищення податків заднім числом стало результатом обставин воєнного часу.
“Це було вимушене рішення. Принципова позиція була не приймати закони під ялинку, але війна змінює підходи. Обрали поганий, але легший варіант. Для громадян з 1 грудня, а для ФОПів з 1 січня 2025 року”, — підсумував Гетманцев.
Нагадаємо, Зеленський 28 листопада підписав ухвалений Верховною Радою закон про підвищення податків і військового збору. Основним у законі є збільшення військового збору з усіх доходів українців від 1,5% до 5% цього та 2025 року.
Очікується, що 2025 року завдяки підвищенню податків доходи рікбюджету збільшаться на 141 млрд гривень. Підвищення ставки військового збору від 1,5% до 5% дасть 107,7 млрд гривень.
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