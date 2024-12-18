Чи очікувати українцям підвищення податків 2025 року: Гетманцев розповів

Голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, що рішення про підвищення податків “заднім числом” було вимушеним і обґрунтованим, хоча не ідеальним.

В інтерв'ю "Суспільному" він також запевнив, що у 2025 році нових податкових змін не передбачається, якщо не виникне критичної потреби.

“На 2025 рік Україна повністю убезпечена у частині бюджетних надходжень. Ті 140 мільярдів гривень, які ми отримуємо завдяки вже прийнятому закону, — вони вже пораховані у бюджеті на наступний рік, тому ми не бачимо жодних ризиків у розвитку базового сценарію. Але можемо мати песимістичний сценарій — це якщо на фронті буде негативний розвиток подій, і знадобляться додаткові надходження, то не виключаються ті чи інші рішення”, — зазначив Гетманцев в інтерв’ю “Суспільному”.

За словами очільника комітету, рішення про підвищення податків заднім числом стало результатом обставин воєнного часу.

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“Це було вимушене рішення. Принципова позиція була не приймати закони під ялинку, але війна змінює підходи. Обрали поганий, але легший варіант. Для громадян з 1 грудня, а для ФОПів з 1 січня 2025 року”, — підсумував Гетманцев.

Нагадаємо, Зеленський 28 листопада підписав ухвалений Верховною Радою закон про підвищення податків і військового збору. Основним у законі є збільшення військового збору з усіх доходів українців від 1,5% до 5% цього та 2025 року.

Очікується, що 2025 року завдяки підвищенню податків доходи рікбюджету збільшаться на 141 млрд гривень. Підвищення ставки військового збору від 1,5% до 5% дасть 107,7 млрд гривень.