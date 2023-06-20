Чи може касир "на око" оцінювати стан банкнот: НБУ вирішив проблему з обміном валюти

Нацбанк запевняє, що долари попередніх років випуску є дійсними. Обмінювати їх на гривні можна в будь-який час.

В НБУ прокоментували ажіотаж, який виник в Україні після чуток, що старі банкноти американських доларів вже не дійсні в Україні, виходять з обігу, тому їх не будуть приймати в обмінниках.

Всі крапки над "і" розставив очільник Нацбанку Андрій Пишний.

У НБУ пояснили, що штучно створеному ажіотажу "підіграли" деякі небанківські фінансові установи та банки. Як наслідок – хвиля невдолення громадян.

1. Національний банк не встановлював жодних обмежень щодо обміну валют на основі року випуску банкнот. Навпаки – нормативно-правові акти НБУ забороняють встановлювати будь-які подібні обмеження.

"Окремо хочу сказати про шахрайські пропозиції обміну 100 "білих" доларів на 90 "синіх" – це не просто грубе порушення, це – аморально і неприпустимо, особливо в умовах війни", – наголосив Пишний.

2. Щоб унеможливити подібні недоброчесні спекуляції НБУ скасував визначення незначного зношення банкнот та заборонив фінустановам відмовляти клієнтам у обміні валюти, якщо лічильник чи детектор на касі підтвердив справжність банкнот.

"Касир не може "на око" оцінювати справжність банкнот чи їх стан та відмовляти в здійсненні валютно-обмінної операції, бо йому здалося, що десь не співпадає малюнок чи не такий колір. Отже, ми повністю прибираємо людський чинник", – зазначає голова НБУ.

3. У разі порушення такі дії розцінюватимуться не лише як не дотримання регуляторних вимог НБУ, але і як потенційна ознака шахрайства. За такими фактами Нацбанк обіцяє встановити посилений контроль та вживати заходи впливу.

"Національний банк в залежності від рівня вчиненого правопорушення застосовуватиме заходи впливу, які передбачають і суттєві штраф у розмірі до 400 тис. гривень для банків, які незабаром будут збільшенні за суттєві порушення та у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи, для небанківських установ", – запевнив Пишний.

4. Банкноти попередніх років випуску, які є законним платіжним засобом у іноземній державі, є дійсними. Обмінювати їх на гривні можна в будь-який час.

"Не втрачайте свої заощадження в спровокованій панікою гонитві за обміном валюти "білої" на "синю". Фантомні перестороги, які ви можете почути чи прочитати, щодо таких банкнот ‒ безпідставні", – підсумував очільник НБУ.

Нагадаємо, що в Україні деякі обміннки почали брати за старі долари комісію 20%. ТСН.ua писав, якого року випуску долари дійсні в Україні, чому виникає сумнів у “старих” банкнотах.

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