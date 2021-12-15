Чи можуть іноземці оформити субсидію в Україні: пояснення Мінсоцполітики

Чи можуть іноземці оформити субсидію в Україні: пояснення Мінсоцполітики

Як виявилося, звернутися за субсидією можуть не лише громадяни України.

В Україні постійно зростають тарифи на житлово-комунальні послуги, але не всі люди, яким важко оплачувати комуналку, можуть отримати субсидію. Багатьох цікавило питання, чи мають право на допомогу від держави люди, які живуть у нашій країні, але не отримали громадянства.

Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю виданню "Факти".

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Лазебна стверджує, що всі люди, які живуть в Україні та мають недостатньо доходів для того, щоб самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги, можуть оформити субсидію від держави.

"Звернутися за субсидією можуть не лише громадяни України. Також це можуть зробити іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України", — уточнила голова Мінсоцполітики.

Раніше Марина Лазебна уточнила, кому з українців слід ще раз подавати документи на субсидію.

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