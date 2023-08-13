Чи можуть відібрати житло через борги по комуналці під час війни: роз'яснення юриста

Що буде у випадку заборгованості з комуналки, чи можуть відібрати квартиру

Навіть повномасштабна війна та воєнний стан не звільняє українців від обов'язків оплачувати вартість комунальних послуг.

Як свідчить судова практика, за словами адвоката Ігоря Ясько "частіше накладають арешт на банківські рахунки, нерухомість, але дуже рідко на квартири та авто застосовуються стягнення". Про це може йти мова, коли суми заборгованості дуже великі.

На банківські рахунки та картину накладається арешт - це означає, що грошима на картці вище дозволеної суми не можна буде користуватися, а з нерухомістю -- здійснювати угоди.

Щоб стати боржником не потрібно заборгувати величезну суму. Щоб потрапити до реєстру боржників, достатньо мати будь-яку суму боргу. Комунальна служба може звернутися до суду з позовом, і він швидше за все винесе рішення діє на користь установи.

Заборона на стягнення заборгованості під час війни стосується громадян, які виїхали з окупованих територій або регіонів, де продовжуються активні бойові дії.

Читайте також: