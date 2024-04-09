Чи можуть зрости тарифи на світло і яка справжня ринкова ціна: відповідь Міненерго

Ринкова ціна на світ рази вища, ніж та, яку зараз сплачують споживачі.

Ринкова ціна на електроенергію "в рази вища", ніж та, яку платять зараз споживачі.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

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Щодо ринкової ціни на електроенергію чиновниця зазначила, що вона вище за існуючу ціну десь в 3-4 рази.

"Але це все прораховується і змінюється кожного дня", – каже Гринчук.

Заступниця голови Міненерго запевнила, що поки що ніхто не говорить про повернення до ринкової ціни. В Україні продовжують діяти компенсаційні механізми.

"Вони (компенсаційні механізми) будуть продовжені, але трішечки, напевно, доведеться відкоригувати для того, щоб в нас можливість хоча б якось покривати те відновлення і ремонти, які необхідні" , – підсумувала Світлана Гринчук.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що через російські атаки по енергооб'єктах України є ймовірність підвищення тарифу на електроенергію для населення.

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