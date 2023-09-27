Чи "обвалиться" гривня наступного року: економіст пояснив, від чого це залежить

За словами експерта, якщо Україна отримуватиме фінансову допомогу від Заходу нерегулярно, це одразу відобразиться на курсі валют.

Курс валют в Україні наступного року буде безпосередньо залежати від макрофінансової допомоги західних партнерів.

Про це заявив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає "Еспресо".

За його словами, якщо фінансова допомога буде надходити нерегулярно, це одразу відіб'ється на курсі валют.

Також Пендзин пояснив, що від фінансової допомоги партнерів залежить не лише курс валют, а й соціальні виплати та рівень інфляції.

"У США вже розпочалися передвиборчі перегони. Інші наші партнери також мають певні внутрішні проблеми. Тому нерегулярна фінансова допомога призведе до того, що Національний банк України разом з Мінфіном змушені будуть шукати десь кошти для соціальних виплат. Це будуть або облігації внутрішньої державної позики, або будемо друкувати гроші. Так, як це вже було 2022 року, коли надрукували понад 400 млрд. Якщо це відбудеться, то курс, звісно, зміниться.

Якщо ж макрофінансова допомога від наших партнерів приходитиме вчасно, то курс залишиться незмінним", – підсумував він.

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