Чи передасть Захід Україні конфісковані у РФ гроші: міністр назвав найгірший сценарій

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що найпесимістичніший сценарій щодо передавання Україні конфіскованих Заходом грошей Росії - це коли наша держава зможе отримувати кілька мільярдів доларів на рік.

Про це він сказав 8 липня в етері телемарафону.

"Песимістичний сценарій теж існує. Це не мова про повернення коштів Російській Федерації - вони залишаться там (в країнах Заходу, - ред.). Але скільки ми з того отримаємо? Напевно, що найпесимістичніша тема, яка зараз озвучувалася: це направлення Україні доходів від управління цими російськими коштами. Наприклад, ці кошти все одно знаходяться на банківських рахунках за кордоном і на ці кошти все одно нараховується певний відсоток. Мова йде, наприклад, про запровадження податку якогось, надходження від якого будуть спрямовуватися Україні з тим, щоб Україну відбудовувати... Це означає, що Україна отримуватиме кілька мільярдів доларів на рік", - пояснив міністр.

Денис Малюська додав, що цих коштів буде не достатньо для швидкої відбудови нашої держави.

"Це теж дуже багато в реальності, але безумовно цього явно недостатньо для того, щоб в осяжному періоді відбудувати нашу країну. Ми безумовно проситимемо наших партнерів бути радикальнішимі... Єдиний максимально песимістичний сценарій з точки зору отримання російських коштів може бути, якщо результати нашої перемоги не будуть вкрай мегакрутими і західні партнери десь "підморгнуть" або "дадуть задню". Але це поки що не виглядає реалістичним сценарієм", - сказав він.

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська розповів, що Україна з партнерами опрацьовує механізм, аби конфісковані активи Росії пішли на відновлення та виплати українцям.

Раніше Денис Шмигаль повідомляв, що відбудова України почнеться одночасно у всіх зруйнованих містах. А джерела надходження коштів на відновлення країни є різні, зокрема, одним із них є арештовані та конфісковані активи Росії.

Також Швейцарія заблокувала активи Російської Федерації на суму 7,5 млрд швейцарських франків.

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