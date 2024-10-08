Чи перепризначать субсидію, якщо є борги за житлово-комунальні послуги: у Мінсоцполітики дали відповідь

Борг за комунальні платежі можна реструктурувати на строк до 60 місяців, залежно від суми заборгованості та доходів боржника.

У Міністерстві соціальної політики України пояснили, чи перепризначать субсидію, якщо є борги за житлово-комунальні послуги.

Житлова субсидія – це державна допомога, що має цільове призначення, а саме оплату спожитих житлово-комунальних послуг. Держава надає його найбільш вразливим українцям, щоби зменшити навантаження на їхній сімейний бюджет при сплаті житлово-комунальних послуг.

Коли ж родина, отримуючи субсидію, накопичує борги за житлово-комунальні послуги, вона використовує цей інструмент підтримки від держави не за призначенням, зазначають у Мінсоцполітики.

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Тому одним з критеріїв перепризначення житлової субсидії є контроль за платіжною дисципліною отримувачів.

"Тобто, якщо ви отримували субсидію й у вас є заборгованість за житлово-комунальні послуги, надання субсидії припиняється", – наголосили у Мінсоцполітики.

Водночас у міністерстві зазначили, що людина може погасити заборгованість поступово. Для цього необхідно укласти з постачальниками комунальних послуг договори про реструктуризацію заборгованості.

Якщо регулярно сплачувати борг і не пропускати поточні платежі, можна розраховувати на субсидію. Тоді під час звернення за субсидією потрібно долучити копію договору про реструктуризацію з надавачем послуги.

"Борг за комунальні платежі можна реструктурувати на строк до 60 місяців, залежно від суми заборгованості та доходів боржника", – резюмували у Мінсоцполітики.

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