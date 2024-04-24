Чи перетне долар позначку у 50 гривень: прогноз експертів на найближчі роки

За прогнозами експертів, 2027 року обмінний курс долара в Україні може сягнути 49,6 грн/дол. Таким чином прогнозують девальвацію гривні протягом найближчих років.

Про це йдеться у консенсус-прогнозі за квітень 2024-го експертів та чиновників, оприлюднений на сайті Міністерства економіки.

За консенсус-прогнозом Мінекономіки (усередненим значенням основних прогнозних показників економічного та соціального розвитку України, розрахованих на основі експертних оцінок фахівців у сфері макроаналізу та прогнозування), 2024 року середнє значення курсу долара в Україні становитиме 40,33 грн. А на кінець року курс долара очікується на рівні 41,67 грн/дол.

Прогноз вартості гривні до долара до 2027 року:

2025 рік: середнє максимальне значення курсу очікується 45,9 грн/дол, курс на кінець року – 46,3 грн;

2026 рік: середнє максимальне значення курсу – 48,6 грн/дол, курс на кінець року – 47,8 грн;

2027 рік: середнє максимальне значення курсу – 48,7 грн/дол, курс на кінець року – 49,6 грн.

Оптимістичний сценарій:

2025 рік: середнє мінімальне значення курсу очікується у 39,6 грн/дол, курс на кінець року – 39 грн;

2026 рік: середнє мінімальне значення курсу – у 39 грн/дол, курс на кінець року – 38 грн;

2027 рік: середнє максимальне значення курсу – 40 грн/дол, курс на кінець року – 41 грн.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує, що середній курс долара в Україні 2024 року становитиме 41 грн/дол.

Однак прогнозний курс від уряду України у бюджеті на 2024 рік складає 40,7 грн/дол. Тобто лише на 30 коп. нижче.

Нагадаємо, минулого тижня курс долара подолав рубіж у 40 гривень. Йдеться про готівковий ринок, але й на безготівковому курс упритул наблизився до сорока – на вечір п’ятниці, 19 квітня, на міжбанку було 39,93 грн/долар. Нацбанк водночас не робив рішучих дій, аби курс зупинився.

Чого очікувати поточного тижня – читайте в аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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