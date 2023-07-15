Чи підвищуватимуть тарифи на комуналку цього року: Шмигаль дав чітку відповідь

Прем'єр вважає, що підстав для підвищення цін на комуналку немає.

У місцевих бюджетах достатньо коштів, щоб підтримувати свої комунальні підприємства і не підвищувати тарифи для населення цього року.

Про це заявив премєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За словами прем'єра, загальна сума субвенцій регіонам цього року склала 92 млрд гривень. Суттєвий приріст спостерігається в доходах місцевих бюджетів. За І півріччя 2023 року до загального фонду надійшло майже 218 млрд гривень. Очільник уряду зазначив, що ці цифри на 42,5 млрд грн більші, ніж торік у той самий період.

"Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ уже склали 170 млрд грн. Тобто коштів на місцях достатньо, зокрема для того, щоб підтримувати власні комунальні підприємства і не підвищувати зараз тарифи", — додав прем'єр.

Нагадаємо, в Україні зросла вартість житлово-комунальних послуг. Найбільше зросли тарифи на утримання та ремонт житла – на 20,6%.

Нацкомісія вже оприлюднила попередні тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Очікується, що тарифи підвищуватимуть у два етапи: спочатку 1 квітня і ще раз 1 липня. Вартість послуг після підвищення подорожчає приблизно на 30%.

Читайте також: