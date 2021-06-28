Чи потрібно ФОПам сплачувати єдиний податок під час відпустки: пояснення ДПС

Чи потрібно ФОПам сплачувати єдиний податок під час відпустки: пояснення ДПС

Якщо під час відпустки або лікарняного підприємець отримує дохід, то податок все ж доведеться сплатити.

Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку на час відпустки, один раз на рік, протягом одного календарного місяця.

Про це інформує Державна податкова служба у Дніпропетровській області.

Також можна не сплачувати єдиний податок і у випадку хвороби, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

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Щоб скористатись правом на відпустку, необхідно подати до органу податкової служби за місцем реєстрації заяву у довільній формі. У ній має міститися інформація про період запланованої відпустки чи терміни втрати працездатності з обов’язковим додаванням копії листка непрацездатності.

У податковій рекомендують писати заяву до початку відпустки. Це допоможе уникнути затримки авансових платежів. А заяву щодо терміну втрати працездатності потрібно подавати одразу після закінчення лікарняного.

За цей період підприємці не звільняються від сплати єдиного соціального внеску. Його розмір — не менше мінімального страхового платежу, тобто 1320 грн.

Якщо під час відпустки або лікарняного підприємець отримує дохід, то за такий період йому все ж доведеться сплатити єдиний податок, оскільки отримання коштів є підтвердженням ведення діяльності.

Подати заяву платники можуть за допомогою електронного сервісу "Електронний кабінет".

Нагадаємо, що фінансову допомогу від держави отримали майже 340 тисяч підприємців і працівників, чия діяльність постраждала через введення жорстких карантинних обмежень у "червоних зонах" (лютий - травень 2021 року).

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