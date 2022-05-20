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Чи потрібно платити аліменти та борги державі під час війни

Чи потрібно платити аліменти та борги державі під час війни

Чи стягуються аліменти під час війни? Чи можуть заблокувати банківську картку? Як дізнатись про свої борги? Зібрали відповіді, що робити з боргами та аліментами під час війни.

З метою полегшити фінансове становище українців під час війни влада змінила деякі законодавчі акти та адаптувала їх до умов військового часу. Суттєві зміни в законодавстві торкнулись стягнення заборгованості, для боржників ввели певні послаблення.

Які пом’якшення запровадили для боржників?

Верховна Рада ухвалила зміни до закону «Про виконавче провадження» якими пом’якшила деякі норми законодавства. Тимчасово, на період воєнного стану:

1. фізичні особи можуть використовувати кошти, на які накладено арешт органами державної виконавчої служби, якщо сума стягнення не перевищує 100 тисяч гривень.

Це означає, що людина може використовувати рахунки та банківські картки, на які раніше наклали арешт, якщо сума боргу менше 100 тисяч гривень.

2. припиняється стягнення боргів із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших доходів боржника (крім стягнення аліментів).

Це означає, що на період воєнного стану відрахування з доходів для погашення заборгованості припиняються. Виключення - аліменти. За аліментами стягнення відбуваються і під час війни.

юридичні особи-боржники можуть здійснювати видаткові операції з рахунків, на кошти яких накладено арешт органами державної виконавчої служби виключно для:

виплати заробітної плати в розмірі не більше п’яти мінімальних розмірів заробітної плати в місяць на одного працівника;

сплати податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Стягнення аліментів під час військового стану

Зміни в законодавстві на час військового стану не торкнулись обов’язків батьків забезпечувати дітей та платити аліменти. Платники аліментів зобов’язані вчасно сплачувати платежі за аліментами:

у разі наявності боргу за аліментами більше 3 місяців до боржника застосовуються такі заходи впливу як арешт коштів, примусове стягнення заборгованості, внесення в Єдиний реєстр боржників.

у разі наявності боргу за аліментами більше 4 місяців до боржника застосовуються такі заходи впливу як заборона на виїзд за межі України, заборона керування транспортними засобами та інше.

за простермінування платежів по аліментам до боржника може бути застосована пеня у розмірі 1% від суми боргу за кожен день прострочення.

Держава на час воєнного стану дозволяє перераховувати аліменти, які стягуються з заробітної плати чи пенсії боржника, безпосередньо стягувачу аліментів на особисту банківську картку, минаючи виконавчу службу.

Як дізнатись про борги від час війни?

Міністерство юстиції поновило доступ до Єдиного реєстру боржників (https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors) та Автоматизованої системи виконавчого провадження (https://asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors).

Єдиний реєстр боржників у режимі реального часу надає інформацію про наявність у людини боргів за аліментами та іншими зобов’язаннями. Перевірка людини в Єдиному реєстрі боржників важлива, наприклад, при укладенні угод чи наймі.

Якщо людина перебуває в Єдиному реєстрі боржників, до неї можуть бути застосовані заходи впливу по стягненню заборгованості, можуть бути обмежені права по розпорядженню майном.

На сайті Автоматизованої системи виконавчого провадження можна отримати інформацію про стан виконавчого провадження чи наявність у людині боргів на даний час чи у минулому.

На непідконтрольних територіях є обмеження для проведення дій по виконавчим провадженням. Дізнатись про борги та деталі роботи виконавчої служби в вашому регіоні можна на гарячій лінії Міністерства Юстиції:

+38 (044) 3642393 – call-центр Міністерства Юстиції України (багатоканальний).

– call-центр Міністерства Юстиції України (багатоканальний). 0 (800) 213103 – єдиний контакт-центр системи безоплатної правової допомоги від Міністерства Юстиції України.

Виконавче провадження на окупованих територіях

Законодавство військового часу забороняє відкриття нових виконавчих проваджень на тимчасово окупованих територіях.

За виконавчими провадженнями, що вже відкриті, забороняється проводити виконавчі дії. На непідконтрольних територіях у виконавців відсутній доступ до Автоматизованої системи виконавчого провадження.

Виконавче провадження на території, яка ще не повернулась до контролю України, не проводиться.

Важливою зміною для боржників став доступ до арештованих коштів (якщо борг менший за 100 тисяч грн.) та заборона на стягнення з пенсії, стипендій (крім аліментів). Таким чином держава надала боржникам більшу фінансову свободу та реальну допомогу в скрутний час.

Не варто забувати, що майже всі норми виконавчого провадження не змінилися і на більшій території України виконавча служба працює в штатному режимі.

Будьте пильними і бережіть себе.

Слава Україні!