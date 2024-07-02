Чи пов’язане скорочення видатків на оборону з близьким завершенням війни: експерт дав відповідь

Україна нині входить у базовий сценарій, який передбачає, що витрати будуть зменшені, зазначив Олег Устенко.

Україна скорочуватиме видатки на оборону. Чи означає це, що війна скоро закінчиться?

Про це в ефірі КИЇВ24 розповів член Національної інвестиційної ради, радник президента України з економічних питань (2019-2024) Олег Устенко.

"Це (скорочення видатків на оборону – ред.) базується на тому, що війна закінчується, а коли війна закінчується, точніше сказати, коли гаряча фаза війни закінчується, коли гарячої фази війни немає, то, вже і зрозуміло, що всі витрати на армію, на безпеку і оборону можуть бути зменшені. Якщо це не закінчується, то, відповідно, витрати залишатимуться на високому рівні. Але зараз – це те, що називається "базовий сценарій". От в базовому сценарії передбачається, що витрати будуть зменшені", – пояснив Устенко.

І, до речі, якщо подивитися у цю бюджетну декларацію, що закладається, то за словами експерта, вже і економічне зростання там іде більш високими темпами.

"Знову ж таки, чому йде більш високими темпами економічне зростання, порівняно з теперішніми роками, тому що у поствоєнний період часу можна очікувати більше зростання, іде зменшення дефіциту державного бюджету. Тобто там змінюються взагалі всі параметри", – зазначив Устенко.

Нагадаємо, видатки на безпек та оборону передбачаються такі:

2025 рік: 2,2 трлн грн;

2026 рік: 1,6 трлн грн;

2027 рік: 1,5 трлн грн.

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