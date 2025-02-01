Чи повернеться курс долара в Україні до 20 чи 30 гривень: відповідь економіста

Курс долара в Україні вже не повернеться до 20 чи 30 гривень. Річ у тім, що під час військових дій курси валют формуються зовсім за іншою логікою.

Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів доктор соціальної економіки, економіст Зиновій Свереда.

За словами експерта, в умовах війни має працювати стратегія не лише зміцнення власної валюти, але й знецінення валюти ворога.

"Нам потрібно, щоб російський рубль упав і ніколи не піднявся на будь-які рівні", - наголосив він.

Вагому роль у цьому процесі відіграють партнери. Свереда констатував: курс рубля допомагають підтримувати країни БРІКС. Вони підтримують офіційні та неофіційні торгівельні відносини з агресором.

"Наші західні партнери надають і військову допомогу, і фінансову. Це допомагає утримувати цінність і купівельну спроможність гривні. Якщо взяти закони економіки і переглянути, що було з валютами інших держав після воєн... На щастя, в Україні є інфляція, але, на щастя, немає девальвації", - відзначив економіст.

Свереда вважає, що після війни слід забезпечувати економічні свободи та створення інвестиційного клімату для відбудови України.

Раніше стало відомо, скільки коштуватимуть долар, євро і злотий 3 лютого.

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