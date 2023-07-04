Чи повинні обмінники та банки приймати "потерті" долари - пояснення НБУ

У Нацбанку України наголосили, усі банкноти іноземної валюти, незалежно від номіналу та року випуску, повинні обмінюватися на гривню, якщо вони справжні та не значно зношені чи пошкоджені. Це, зокрема, стосується "потертих" та м'ятих купюр.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Банкам та небанківським обмінним пунктам заборонено:

відмовляти клієнтам в обміні валюти, якщо лічильник чи детектор на касі підтвердив справжність банкнот;

установлювати додаткову комісію чи обмеження на обмін справжньої валюти залежно від її номіналу, дизайну чи року випуску.

"Лише значно зношені або пошкоджені приймаються на інкасо: коли банкнота вилучається з обігу та пересилається за кордон для обміну на нову", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голова НБУ пояснив, які долари зобов'язані приймати обмінники та банки та коли касир не має права відмовити.

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