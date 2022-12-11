Чи повториться весняна паливна криза і якими будуть ціни: пояснення експерта

Мережі АЗС створюють запаси пального – не лише в Україні, але й за кордоном.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн розповів, чи загрожує Україні паливна криза і гострий дефіцит дизеля і бензина, як це було навесні.

Про це він написав у Facebook.

Куюн мав розмову з представниками найбільших мереж АЗС – WOG, KLO та ОККО. Усі вони запевнили, що повторення весняної кризи із дефіцитом пального неможливо.

"Якісь локальні катаклізми не виключені, але вони траплялися й до війни. Мережі активно контрактують пальне, створюють запаси, і не тільки в Україні", – пояснив очільник консалтингової групи "А-95".

Ціни

Куюн запевнив, що особливих коливань цін не передбачається. Більш того, він не виключає можливе зниження цін, оскільки у світі котирування попри антиросійські санкції впали, а закупівельні ціни для України утримуються попередніми за рахунок попиту та логістичних факторів, в тому числі й погодних умов.

"По мірі насичення ринку буде зниження (ціни. – ред). Зокрема ОККО наприкінці тижня поновила оптовий продаж дизпалива. З бензином ще треба попрацювати", – зазначив експерт.

Раніше Куюн пояснив незначнн збільшення цін на АЗС "фактором генератора". У Міністерстві економіки запевнили, що дефіцит пального через масове використання генераторів внаслідок відключень світла Україні не загрожує.

ТСН.ua нагадує, що власники генераторів можуть сплатити штраф на пів мільйона грн. Детальніше читайте за посиланням.

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