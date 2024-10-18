Чи розглядає Нацбанк криптовалюту як законний засіб платежу: відповідь Пишного

Нацбанк протистоятиме обходу держрегулювання під час операцій з віртуальними активами. Гривня залишатиметься основним засобом платежу в Україні.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив очільник НБУ Андрій Пишний.

"Гривня є єдиним законним засобом платежу в Україні. Це наша принципова позиція. Саме той факт, що гривня зберігає функціональність, є стійкою, користується довірою –дозволяє Україні бути багато в чому ефективною, попри війну. Криптовалюту ми не розглядаємо як законний засіб платежу. Чи працюємо ми над цим викликом? Так, працюємо. Відбулося кілька технічних місій МВФ, метою яких було глибоке вивчення різного досвіду і напрацювання комплексних пропозицій щодо законодавчого врегулювання ринку віртуальних активів, які б врахували європейський досвід і вимоги щодо фінансового моніторингу", - сказав Пишний.

Нагадаємо, у березні 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про віртуальні активи", але, попри очікування гравців українського крипторинку, документ так і не набув чинності. Щоб це стало можливим, потрібні були зміни в Податковий і Цивільний кодекси України – це чітко визначило б механізм оподаткування віртуальних активів, зокрема і криптовалют.

Однак на початку повномасштабної війни питання правок до Податкового кодексу відклали, а згодом від закону в першій його версії відмовилися.

Водночас у світі зростає популярність цифрових валют центральних банків – CBDC.

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