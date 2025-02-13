Ліміт на карткові перекази можуть скасувати: в НБУ назвали умову

Чи скасують ці ліміти найближчим часом – залежить від готовності банків ефективно контролювати ризикові транзакції.

В Україні можуть скасувати ліміт у 150 000 грн на карткові перекази вже за два місяці. Однак це можливо лише за умови, що банки навчаться самостійно виявляти ризикових клієнтів.

Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes.

За словами голови НБУ, встановлені обмеження є тимчасовими, і їхня мета – боротьба з дропами (підставними особами, які використовують картки для відмивання грошей).

“НБУ одразу пояснював, що ці обмеження – тимчасові. Вони не зможуть самостійно побороти таке явище, як дропи. Для цього потрібен комплекс заходів, включно із законом про реєстр дропів, на ухвалення якого ми розраховуємо”, – заявив Пишний.

Водночас 3 лютого голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що фінансовий моніторинг карткових переказів може стати постійним явищем.

Які обмеження діють зараз

З 1 лютого в Україні почали діяти нові ліміти на карткові перекази:

для клієнтів з “високим” рівнем ризику – обмеження до 50 000 грн на місяць;

для клієнтів із “середнім” та “низьким” рівнем ризику – обмеження до 150 000 грн на місяць.

"Місяць-два дивитимемось, як працюватимуть оновлені процеси, — каже Пишний. — Якщо вони будуть ефективними, НБУ, як і обіцяв, скасує обмеження у 150 000 грн для карткових переказів". – підсумував Пишний.

Нагадаємо, темпи інфляції в Україні, які в січні досягли 12,9% у річному вимірі, виявилися вищими, ніж прогнозував Національний банк України.

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