Чи справді скасують виплати людям з інвалідністю: у Мінсоцполітики пояснили

Не було жодних ініціатив щодо скасування виплат людям з інвалідністю, запевнили у відомстві.

Виплати українцям із другою та третьою групою інвалідності не скасують. Інформація про скасування не відповідає дійсності.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

У відомстві наголосили, що зберігаються усі виплати, пільги та пенсії для людей з інвалідністю.

"Сьогодні низка ЗМІ та телеграм-каналів поширили інформацію про начебто можливе скасування виплат людям, які мають 2-гу або 3-тю групу інвалідності. Звертаємо увагу: ця інформація не відповідає дійсності і є некоректною", – йдеться у заяві міністерства.

Там акцентували, що не було жодних ініціатив щодо скасування виплат людям з інвалідністю.

Нагадаємо, напередодні перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк заявив, що уряд начебто хоче скасувати виплати людям з другою та третьою групою інвалідності, натомість запровадити для першої групи велику суму виплати.

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