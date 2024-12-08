Чи стануть ліки доступнішими? Депутати готують зміни до законодавства у боротьбі з дистрибʼюторами-монополістами

Найближчим часом парламент здійснить справжню революцію на фармацевтичному ринку. Це дозволить українцям отримати доступ до більш якісних та, можливо, більш доступних ліків.

Про це повідомив економічний журналіст Сергій Лямець.

Йдеться про законопроект №11493, який Верховна Рада підтримала 20 листопада у першому читанні.

Документ спрямований на спрощення реєстрації лікарських засобів, що закуповуються за державні кошти. Але насправді це законопроект, що має подолати домінування на ринку двох компаній, що монополізували закупівлі ліків, - "БаДМ" та "Оптіма-Фарм".

За його словами, законопроект розроблений Міністерством охорони здоров’я, і може стати основою для зниження цін на ліки в аптеках та покращення доступу до медикаментів.

"Як це працюватиме? Законопроект містить чимало корисних пунктів. Наприклад, оновлюються вимоги до ліцензування аптек. Встановлення ними цін стане більш прозорим. Планується посилити контроль за якістю препаратів, бо в останні роки проблема підробок стала справжньою проблемою України. Ці та інші вимоги мають створити більш конкурентний та прозорий ринок", - говорить він.

Усі ці моменти є важливими, але є два особливо важливі пункти, додає експерт.

Перший. Якщо ліки вже зареєстровані у Великій Британії, ЄС, США або включені до списків ВООЗ та PEPFAR, то їх реєструватимуть за спрощеною процедурою. Це має ліквідувати вузьке "пляшкове горлишко", за допомогою якого чиновники обмежували (на чиюсь користь?) доступ до ринку. Якщо зняти цю заваду, до України нарешті потраплять якісні ліки виробництва міжнародних компаній.

Другий. На засідання 9 грудня, за підсумками роботи парламентської Тимчасової слідчої комісії щодо завищених цін на ліки з боку дистрибʼюторів-посередників буде внесено дуже потужну правку. Вона обмежить закупівлю одного препарату в одного вітчизняного виробника ліків лише 20% обсягу від його повного виробництва.

"Раніше "БаДМ" та "Оптіма-Фарм" скуповували усі вироблені ліки за прямими контрактами, а потім перепродавали їх аптекам та державі, диктуючи свої ціни. Тепер вони зможуть скупити лише 40% вироблених ліків, а щодо решти 60% відбудеться конкурентна боротьба", - пояснює він.

Цифра 20% відповідає міжнародним стандартам. У європейській практиці компанії з ринковою часткою понад 20% знаходяться під особливою увагою антимонопольних органів, оскільки така частка може призвести до зловживань домінуючим становищем. Встановлення цього обмеження сприятиме розвитку конкуренції, зменшенню впливу монополій та зниженню цін на ліки для споживачів. Конкуренція завжди покращує становище кінцевого покупця, тобто мільйонів громадян України.

"Звісно, що "БаДМ" та "Оптіма-Фарм" намагатимуться збити цей законопроект, особливо правку про 20%. Напевно, що вони спробують домовитися з групою народних депутатів, аби ті голосували проти або утрималися. Завдання - провалити голосування та зберегти усе як воно є", - зазначає Лямець.

За що йде боротьба? Роздрібні продажі на фармацевтичному ринку України у 2023 році перевищили 130 млрд грн, у 2024 році напевно наблизиться до позначки 170 мільярдів. Аптечний ринок є одним з найпотужніших в Україні, кількість аптек каже про дуже високу норму прибутковості.

"Але якщо на роздрібному сегменті є близько 18 тисяч аптек, а маркетингом продуктів займаються десятки компаній, то на оптовому ринку ситуація геть інша. Аптекам та державі ліки продають не самі виробники, а компанії-дистриб'ютори. Серед них є два лідери - компанії "БаДМ" та "Оптіма-Фарм". У 2023 році кожен з них тримав близько 43% ринку. У 2024 році, за даними моїх джерел, вони вдвох контролюють вже 91%. Отже, їхня сила зростає. Решті операторів розділяють між собою крихти", - пояснює він.

В цілому, на його думку, саме той факт, що за 2024 рік "БаДМ" та "Оптіма-Фарм" розширили свою частку ринку до 91%, каже про нехтування державою своїми регулівними обов'язками.

"А ще це може автоматично свідчити про те, що ціни на ліки в Україні суттєво завищені. Справа не лише у курсі, загальній інфляції, військових ризиках тощо. У них сидить монополістична та, ймовірно, корупційна маржа. Простіше говорячи, "БаДМ" та "Оптіма-Фарм" наживаються на українцях, навіть під час війни. А влада, скоріше за все, допомагає їм у цьому. Тож будьте певні, що просто зараз існуючи законодавство та розстановка сил у владі працюють на "БаДМ" та "Оптіма-Фарм". Більш того, обидві компанії намагаються не допустити будь-яких змін. Тому надзвичайно важливо, аби обмеження 20% було прийняте. Законопроект №11493 має працювати на громадян України", - додав він, резюмуючи, що цей законопроект точно спричинить певні зрушення на ринку й стимулюватиме його ставати більш прозорим, що позитивно вплине на економіку