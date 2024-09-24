Чи "світить" українцям підвищення мінімальної зарплати 2025 року: заява Мінфіну

Міністр сказав, що наразі немає змоги підвищувати соціальні стандарти.
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що мінімальну зарплату в Україні 2025 року не підвищуватимуть.
Про очільник Мінфіну сказав на брифінгу.
Марченко нагадав, що 2024 року мінімальна зарплата була збільшена до 8000 грн, а от 2025 року її розмір залишиться без змін.
Міністр пояснив, що наразі немає змоги підвищувати соціальні стандарти в країні. Про це було домовлено з міжнародними партнерами.
"В цьому році ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19% – до 8000 гривень. Ми вважаємо за можливим наступний рік зберегти цей розмір на весь рік", – сказав очільник Мінфіну.
Нагадаємо, як заявив економічний експерт Олег Пендзин, в Україні було ухвалено рішення на найближчі три роки "заморозити" прожитковий мінімум і мінімальну зарплату. Про це свідчить бюджетна декларація уряду на найближчі три роки.
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