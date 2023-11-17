Чи треба українцям готуватись до підвищення тарифів на електроенергію: голова енергорегулятора дав відповідь

Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський розповів про зростання тарифів на електрику - коли та наскільки.

До успішного завершення осінньо-зимового сезону не може бути й мови про підвищення тарифів.

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський. Водночас він зазначив, що це його особиста думка.

"Це моя особиста думка. Після цього з 1 січня ми повинні робити розрахунки", - додав він.

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Відповідаючи на запитання, чи буде підвищення тарифів після закінчення опалювального зимового періоду, Ущаповський сказав наступне: "Думаю, ми пропонуватимемо якісь рішення, але вони проходитимуть всю процедуру: від громадських обговорень, де ми будемо вислуховувати всі сторони, до ухвалення остаточного рішення".

Голова НКРЕКП пояснив: якщо робити наступний крок, він повинен бути виваженим, максимум 15%. "Це ми виходимо десь до трьох гривень за кіловат-годину", - уточнив він.

Ущаповський додав, що це перший крок. І, коли він буде зроблений, це треба обговорювати із суспільством.

"До речі, на початку війни був запроваджений мораторій на підвищення тарифів на газ і тепло. А чому саме на газ і тепло? Чому не на електрику або воду? Я не можу відповісти", сказав голова НКРЕКП.

Нагадаємо, на початку листопада міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю ТСН заявив, що наразі підвищення тарифів на електроенергію в Україні не розглядається. Це питання наступного року.

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