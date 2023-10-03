Чи варто скуповувати валюту після скасування фіксованого курсу: відповідь економіста 

Курс долара на безготівковому ринку буде підтягуватися до готівкового.

Національний банк України вперше від початку повномасштабного вторгнення скасував фіксований курс. Найближчим часом принципових змін на валютному готівковому ринку не відбудеться.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів економіст Олег Пендзин.

За словами експерта, в "обмінниках ми цього не побачимо". Сам тому, наголошує Пендзин, скуповувати долар не треба.

"Абсолютно немає потреби зараз хапати свої гривні та бігти купувати валюту, створюючи додатковий ажіотаж. Все буде більш-менш прогнозовано. Тим більше - оті зміни, про які ми зараз говоримо, стосуються безготівкового ринку. Готівковий ринок як існував за правилами, які вчора чи тиждень тому були, так і він залишається сьогодні", - наголошує економіст.

Курс долара на безготівковому ринку буде підтягуватися до готівкового, який зараз близько 38 грн. Тому і безготівковий буде не 36,6, а "37 з хвостиком". Пендзин наголошує, що значної різниці між курсами не буде.

"Тижні півтора-два - і ми побачимо вирівнення курсу. Можливо, він підніметься до 38,5 грн. Думаю, що не в далекій перспективі в нас буде єдиний курс - як готівковий, так і безготівковий".

Як повідомлялося, НБУ оголосив про перехід на керований гнучкий курс валют від 3 жовтня. Таким чином НБУ відмовляється від фіксованого курсу гривні. Це сталося вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НБУ скасував фіксований курс гривні! Що це означає?

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