Чи варто українцям хвилюватися через інфляцію під час війни: що відповів радник президента

Про те, чи варто українцям переживати через інфляцію, в ефірі національного телемарафону розповів економіст, радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

"Я думаю, все, що стосується інфляції, то такого рівня дефіцит, який є в Україні (а це приблизно близько 30% нашого валового внутрішнього продукту) – ти не можеш його перекривати просто коштом друку коштів. І це розуміють і в Національному банку, і Національний банк ніколи б на це не пішов... Я впевнений з високою долею вірогідності, що цей механізм не буде застосовано в Україні... Це неможливо і плюс все ж таки в нас залишаються наші союзники і партнери, які багато разів заявляли з приводу підтримки по всім напрямкам, в тому числі по фінансовим. Так, це нервова така ситуація, але впевнений, що вона буде тим чи іншим чином вирішена", - зауважив експерт.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили про користь “легкої” девальвації гривні: що це означає.

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