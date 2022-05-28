Чи варто українцям очікувати зростання цін на опалення та газ: в РНБО пояснили

Чи варто українцям очікувати зростання цін на опалення та газ: в РНБО пояснили

Центр протидії дезінформації при РНБО спростовує фейки російських пропагандистів про те, що начебто в Україні зростуть ціни на опалення та газ.

В РНБО наголосили, що це маніпуляції російської пропаганди, та закликали українців не вірити у фейки кремлівської "машини".

Про це повідомляє пресслужба ЦПД РНБО.

"10 травня 2022 року Кабінет Міністрів України схвалив проєкт закону України "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення". Він передбачає запровадження мораторію на підвищення цін на природний газ і тарифів на теплову енергію та супутні послуги", - пояснили українцям.

Щодо цін на газопостачання, як зазначили в РНБО, "Нафтогаз України" утримує ціну на газ у межах річного тарифного плану "Фіксований". Таке рішення було ухвалене через воєнний стан.

"Ціна на газ становить 7,96 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (постачання). Договори між 2,2 млн українських домогосподарств і компанією будуть автоматично продовжені", - запевнили українських споживачів.

Нагадаємо, днями у низці пабліках з'явилася інформація, що в Україні ціна на опалення у новому опалювальному сезоні буде підвищена втричі.

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