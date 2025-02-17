Чи вигідно купувати золоті зливки: ціни на дорогоцінні метали та умови інвестування

В умовах зростання інфляції (за останній рік майже на 13%) та економічної нестабільності все більше українців розглядають золото і срібло як спосіб захисту своїх заощаджень.

Упродовж останнього року ціни на дорогоцінні метали неодноразово оновлювали історичні максимуми, а попит на них лише зменшується.

Золото, срібло, платина та паладій – які з них найбільш перспективні для інвестування 2025 року? Як правильно купувати та зберігати дорогоцінні метали, щоб захистити свої заощадження від знецінення? Які варіанти вкладень доступні в Україні?

Ціни на золото

Золото кілька разів оновлювало свої рекорди, досягаючи історичних максимумів протягом 2024 року. Згідно зі звітом World Gold Council, cередня річна ціна шляхетного металу торік зросла на 23% – до 2386 доларів за унцію (близько 31,1 г).

Від початку 2025 року ціни вже зросли на 10%, а 11 лютого квітневі фʼючерси на постачання золота під час торгів біржі Comex дійшли до рівня 2968 доларів, пише Reuters. Такий стрибок та підвищення попиту спричинені не лише тривалою економічною нестабільністю, геополітичними напруженнями, а й рішенням президента США Дональда Трампа підвищити тарифи на сталь та алюміній. Попри оптимістичність, більшість аналітиків очікують стабілізації ситуації.

Ціни на срібло, платину, паладій

Інвестори та аналітики активно спостерігають за цінами на срібло, адже воно повторює динаміку золота, але є більш доступною альтернативою. Срібло з 18 доларів за унцію 2022 року виросло до рівня 31 долара у кінці вересня 2024-го. В лютому 2025-го ціни на срібло зростали до 32,12 долара. Аналітики покладають великі надії саме на срібло і прогнозують, що його вартість може вирости до максимуму в 43 долари, пише Kitco.

Щодо платини та паладію, то ці метали не відзначилися позитивною динамікою протягом 2024 року. Середня річна ціна платини становила близько 950 доларів за унцію. Середня ціна паладію за 2024 рік значно менша за 2023-й – 980 доларів проти 1330 відповідно. Прогнози світових аналітиків коливаються від оптимістичних до стриманих, що свідчить про невизначеність на ринку цих металів.

Способи інвестування в дорогоцінні метали

Популярний спосіб інвестування – купівля зливків. Їх можна зберігати самостійно або на депозиті в банку. Ще одним способом є купівля інвестиційних монет. Їхнє ціноутворення залежить від вартості металу, теми, тиражу та проби. Таку послугу надають державні та приватні банки, але немає гарантій, що банки можуть викупити їх назад. Також існує спосіб відкриття металевого рахунку. Він дозволяє купувати дорогоцінний метал на будь-яку суму і без привʼязки до ваги. Варто зазначити, що такі вкладення Фонд гарантування вкладів не захищає і є великий ризик втрати накопичень.

Ціни металів, які встановлює НБУ, орієнтуються на Лондонські фіксинги, що проводяться кожного робочого дня. Слід зазначити, що продажем/купівлею металів в Україні займається обмежена кількість банківських установ.

Приватний інвестор інформує, що на вторинному ринку можна знайти золоті зливки від 0,5 г вартістю до 3000 грн. Найвигідніші ціни на монети пропонує безпосередньо НБУ – мінімальна інвестиційна монета вагою 1,24 г коштує 6830 грн. Вторинний ринок залишається оптимальним варіантом для зливків.

Особливості інвестування в дорогоцінні метали в умовах кризи

Тривала ситуація з економічною нестабільністю та геополітичною напруженістю у світі продемонструвала, як золото та срібло ростуть під час криз. Зазвичай, ціна дорогоцінного металу рухається у протилежному напрямку від інших активів, тому стає надійним інструментом для хеджування (страхування від можливих фінансових втрат) ризиків у портфелі. Часто цей інструмент використовують як довгострокову інвестицію, аніж короткостроковий вклад задля отримання прибутку.

"Під час купівлі золота інвестор обирає: спекулювати на зміні ціни, використовувати золото як альтернативу валютному хеджуванню або як інструмент антиінфляційного захисту. Відповідно, для кожного з цих варіантів буде свій інвестиційний горизонт", – розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Також він зазначив, що для кожного способу купівлі є свої характерні особливості та витрати. Зливки потребують оплати зберігання в банку та мають суттєву націнку від світової ціни. У монет додаткова вартість залежить від колекційної цінності. Металеві рахунки передбачають комісії за відкриття та обслуговування.

Інвестування в цей інструмент в Україні має свої перешкоди: вартість банківських злитків на 8-10% більша за світову, а операції супроводжуються комісіями. Ще існують складнощі з продажем дорогоцінних металів – людина може продати їх лише тому банку, де їх придбала.

Як війна вплинула на ринок дорогоцінних металів

Ввезення золота було заблоковано чинною постановою №18 НБУ від 24 лютого 2022 року через зростання попиту населення на дорогоцінні метали. Наразі жоден банк не здійснює імпорту, тобто пропозиція не задовольняє попит. Це яскраво демонструє різниця в обігу золота через банківські структури: якщо до війни він складав до 300 кг на місяць, то зараз впав до 20 кг. Це призвело до різниці у вартості металів в Україні та світі.

Втім, від 21 грудня 2024 року НБУ запровадив послаблення: юридичним особам та ФОП дозволено здійснювати операції з банківськими металами без фізичного постачання за безготівкові гривні. Це може частково пожвавити ринок, проте не вирішує проблему імпорту.

Авторка: Анна Шимко

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