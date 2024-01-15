Чи вистачить українцям газу на весь опалювальний сезон: відповідь "Нафтогазу"

Під час сильних морозів потреби в газі завжди зростають.

Запаси природного газу в українських сховищах поступово знижуються, проте "блакитного палива" вистачить для того, щоб спокійно пройти залишок зими.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз Україна".

"Половину опалювального сезону пройдено. Це вже друга зима в умовах повномасштабного вторгнення. І перша за всю історію незалежності, яку ми проходимо за рахунок газу власного видобутку. А найголовніше – робимо це разом", - йдеться в повідомленні.

У НАК наголосили, що запасів газу в українських сховищах достатньо для успішного завершення опалювального сезону.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що підготовка до зими в Україні відбувається на всіх рівнях, а перший місяць опалювального сезону в усіх регіонах минув успішно.

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