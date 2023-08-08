Чи вистачить в Україні продовольства під час війни: Шмигаль розповів, скільки зерна намолотили аграрії

Україні потрібно більше систем ППО, щоб прикрити порти.

Очільник Кабінету міністрів Денис Шмигаль повідомив, що аграрії уже намолотили майже 16,6 млн тонн зерна. Україні вистачить продовольства для внутрішніх потреб та для експорту.

Про це він сказав під час засідання уряду 8 серпня.

Шмигаль зауважив, що аграрії намолотили 16,6 млн тонн зерна. Найвищі показники в Миколаївській та Одеській областях. Продовольства в нашій державі достатньо, як для внутрішніх потреб, так і для експорту.

Україні наразі потрібна підтримка партнерів, щоб унеможливити глобальний голод у світі.

"По-перше, нам потрібно більше ППО, щоб краще прикрити наші порти, а особливо дунайський портовий кластер. По-друге, нам потрібні стійкі сухопутні логістичні шляхи з високою пропускною здатністю. Кожна експортована тонна зерна робить сильнішою Україну та вільний світ", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, російська війська завдали 7 атак по українських портах, що в Одеській області. У такий спосіб країна-терористка намагається переконати світ, що вони уже не здатні працювати в тому режимі, у якому працювали раніше.

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