Чи витримає економіка України ще один рік війни — The Economist

Нацбанк України прогнозує зростання ВВП на 4% у 2024 році та на 4,3% у 2025 році.

Українська економіка вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії здоровіша, ніж російська, за деякими ключовими показниками. Однак, наступного 2025 року Україна зіткнеться з новими викликами.

Про це пише в оглядові статті авторитетне видання The Economist.

У публікації йдеться, що Нацбанк України прогнозує зростання ВВП на 4% у 2024 році та на 4,3% у 2025 році. Валюта в країні стабільна, а процентні ставки на рівні 13,5% залишаються близькими до найнижчого рівня за 30 місяців.

При цьому в Росії ставки незабаром повинні досягти 23%, щоб зупинити падіння рубля, банки виглядають крихкими, а ВВП має зрости лише на 0,5-1,5% у 2025 році.

Чи витримає енергетика

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Головним викликом для економіки України були російські удари по енергетичній інфраструктурі. Однак, як зазначає видання, країна стала краще підготовлена до таких потрясінь. Зокрема, у грудні було збільшено потужності імпорту електроенергії з ЄС майже на чверть, до 2,1 ГВт .

Голова НБУ Андрій Пишний прогнозує, що стратегії подолання та поточні ремонти стримають середній дефіцит електроенергії в країні на рівні 6% від загального попиту в 2025 році та 3% у 2026 році.

Брак робочої сили

Друга проблема - брак робочої сили. Від 2022 року мобілізація, міграція та війна спричинили скорочення робочої сили більш ніж на п’яту частину - до 13 мільйонів людей.

Попит високий: кількість вакансій сягнула 65 000 на тиждень, порівняно з 7 000 у перші тижні війни, але в середньому вакансія приваблює лише 1,3 заявки, порівняно з 2 заявками у довоєнному 2021 році.

Дефіцит бюджету

І нарешті — дефіцит фінансування. У 2025 році прогнозується, що дефіцит бюджету складе близько 20% ВВП, однак майже вся сума — 38 мільярдів доларів — буде профінансована із зовнішніх джерел.

У червні G7 погодилася з пакетом боргових зобов’язань для України в розмірі 50 мільярдів доларів, які мають бути виплачені за рахунок відсотків, отриманих від російських суверенних активів на суму 260 мільярдів євро (273 мільярди доларів), заморожених на Заході.

На початку грудня США передали свою частку в 20 мільярдів доларів до фонду Світового банку, який Україна може використовувати для невійськових цілей, хоча новообраний президент Дональд Трамп може спробувати ускладнити Україні доступ до грошей.

Якщо США припинять підтримку

Україна, ймовірно, зможе прожити без американських коштів у 2025 році. Разом із траншем у 18 мільярдів євро, який ЄС погодився надати в рамках попередньої програми, внески інших членів G7 заповнять прогалину, прогнозує Дімітар Богов з Європейського банку реконструкції та розвитку.

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Україна також має здорові валютні резерви. Прогнозується, що до кінця 2024 року вони зростуть до 43 мільярдів доларів — обсяг імпорту за п’ять місяців.

Проте, якщо Америка вийде, Україна може опинитися в тупику у 2026 році. Уряди ЄС, які страждають від обмеження грошей і політично слабкі, пише The Economist, можуть мати труднощі з оплатою ще одного великого рахунку.

Можливості України збирати більше самостійно обмежені: пропозицію підвищити низку податків цього літа було відкликано після різкого спротиву.

Нагадаємо, після підписання президентом закону про підвищення податків в Україні зафіксовано масове закриття фізичних осіб-підприємців. З моменту набуття чинності закону свою діяльність припинили 22,5 тисячі підприємців.

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