Чи вплинуть масовані обстріли на курс гривні: відповідь фінансиста

На думку експерта, на курс гривні може вплинути психологічний фактор, коли всі кинуться скуповлювати валюту. Проте економіст запевнив, що різкого стрибка не буде.

Ще минулого року в Національному банку запевняли, що валютний ринок "звик" до масованих обстрілів України з боку російської армії.

За останні дні курс гривні і так впав. Чи вплинуть масовані обстріли на курс гривні та валютний ринок, розповів член Ради НБУ, економіст Василь Фурман в ефірі телемарафону.

"Ми спостерігали і до цих обстрілів, що гривня останні декілька неділь трохи послаблювалася і звучали причини, чому вона послаблювалася. В першу чергу це сезонний фактор. В якійсь мірі – психологічний фактор, коли там деякі бачать, що ось гривня послабилася і треба в останній поїзд встигнути купити, а потім гривня посилиться і будуть думати "що ж я зробив", – каже Фурман.

Серед позитивних факторів, які впливають на курс гривні, він назвав рівень золотовалютних резервів.

"Це величезна цифра, яка говорить про те, що гривня... як колись говорили, коли ми переходили до керованого курсоутворення, що вона "полетить у космос" – такого немає. Так, вона зараз значно послабилася, так, є причини. Зараз вірніше саме вкладати в гривневі активи", – запевнив економіст.

Нагадаємо, що 2 січня гривня впала до історичного мінімуму.

Раніше ми писали, до якого курсу готуватись на початку 2024 року.

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