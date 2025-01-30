Чи впливає "Тисяча Зеленського" на субсидію: у Пенсійному фонді пояснили

"Тисяча Зеленського" на субсидію не впливає.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

"Чи враховується до сукупного доходу сім'ї для призначення субсидії нарахування за програмами "Національний кешбек" та "Зимова єПідтримка"? Ні, не враховується", - йдеться у повідомленні.

У ПФУ пояснили, що під час розрахунку житлових субсидій не враховуються до середньомісячного сукупного доходу сім'ї одноразова державна грошова допомога "Зимова єПідтримка" та державна грошова допомога, яка нараховується у відсотковому співвідношенні від вартості придбаного безготівковим розрахунком з використанням платіжної картки товару українського виробництва "Національний кешбек" (у межах Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні").

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Зазначається, що все це відповідає змінам, внесеним до п. 7 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою КМУ від 22.07.2020 № 632).

Подати документи для оформлення житлової субсидії або пільги онлайн можна тут, відеорозʼяснення тут.

Нагадаємо, субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб поширено на всю територію України.

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