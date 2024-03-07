Чи є проблема з масовим зняттям коштів з банківських рахунків: у НБУ відповіли

Інформація прро те, що "українці знімають кошти з банків рекордними темпами через закон про мобілізацію", виявилася направдивою.

Про це інформують у пресслужбі СБУ.

"Прийшов час розставити всі крапки над "і" у питанні нібито відпливу коштів з рахунків українців у банках. Тема виявилася дуже спокусливою для маніпуляцій та викривлень, особливо в контексті обговорення закону про мобілізацію. Хайп, який запустили російські канали, підживили окремі "експерти" та не зрозуміло навіщо продовжують реплікувати навіть деякі поважні ЗМІ та політики", - написали у повідомленні.

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За словами голови НБУ Андрія Пишного, основний вплив на динаміку коштів на рахунках мали сезонні чинники. Із року в рік надходження на рахунки клієнтів зростають наприкінці року і скорочуються на початку.

"Обсяг гривневих коштів фізичних осіб на рахунках у банках протягом лютого практично відновився після сезонних коливань у січні, про це свідчать дані оперативної статистики Національного банку на 1 березня. Так, за лютий обсяг коштів зріс на 2,3% і компенсував майже аналогічне падіння за січень. Станом на початок березня населення зберігає на гривневих рахунках у банках близько 707 млрд грн", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю , 8 березня. Так, порівняно з попереднім днем долар США впав на 18 копійок і становить 38,08 гривні.

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