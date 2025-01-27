Чи забиратимуть 9% від зарплати на майбутню пенсію: у Мінсоцполітики пояснили

Запровадження накопичувальної системи не призведе до збільшення навантаження на платників податків.

Запровадження накопичувальних пенсій не передбачатиме підвищення податків, про що заявили у Міністерстві соціальної політики після інформації про відраховування 9% від зарплати на майбутню пенсію.

Про це йшлося у дописі на сторінці Міністерства соціальної політики України.

Міністерство розробило комплексну реформу пенсійного забезпечення. Відповідні законопроєкти подано на розгляд органів влади, а також інших зацікавлених сторін для ознайомлення та надання пропозицій.

"Мета реформи — створити справедливу і прозору пенсійну систему, щоб кожен українець і кожна українка могли отримувати гідну пенсію", — наголосили там.

А також зазначили, що запровадження накопичувальної системи, яка є частиною реформи, дозволить працівникам додатково збільшувати розмір своєї майбутньої пенсії протягом робочого стажу.

Важливо знати, що це не призведе до збільшення навантаження на платників податків, адже внески роботодавця та громадянина не збільшаться, та будуть виокремлені із поточного ЄСВ і ПДФО.

За власним бажанням працівник зможе сплачувати додатковий добровільний внесок.

Очікується, що впровадження накопичувальної системи дозволить збільшити пенсію ще на 15-20% порівняно з середньою заробітною платою людини протягом життя, додатково до солідарної частини пенсіі.

Нагадаємо, раніе йщлося про те, що законопроєкт Кабміну про пенсійну реформу можуть внести на розгляд. А вже від 2026-го можуть розпочатися перші кроки в межах реалізації накопичувальної пенсійної системи в Україні.

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