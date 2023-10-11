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Чи загрожує Україні "газовий блекаут": відповідь очільника "Нафтогазу"

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Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Чи загрожує Україні "газовий блекаут": відповідь очільника "Нафтогазу"

Опалювальний сезон 2023-2024

За словами Чернишова, з наближенням опалювального сезону більш імовірне посилення російських атак на газову інфраструктуру.

У "Нафтогазі" не виключають, що внаслідок ймовірних ракетних ударів РФ взимку відбудеться масове відключення від газу цілих міст чи областей.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в інтерв'ю LB.ua.

"Безумовно, з наближенням опалювального сезону більш імовірне посилення таких атак. Ми не можемо виключати, що масовані удари здатні призвести до такого (газового блекауту. – Ред.). Ба більше, подібні випадки вже траплялися неодноразово минулої зими. Працівники Групи "Нафтогаз" постійно працювали над усуненням наслідків обстрілів у регіонах", – каже Чернишов.

Він нагадав, що минулої зими "Нафтогаз" постачав природний газ понад 200 тисячам абонентів Донецької області – постійно ремонтуючи пошкоджені обстрілами мережі.

"Зрозуміло, що ми готові до таких ситуацій цієї зими", – запевнив очільник "Нафтогазу".

Раніше очільник "Укренерго" пояснив, якими будуть графіки відключення світла.

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Дата публікації
Перегляди
74
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