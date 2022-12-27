Чи загрожує Україні тотальний блекаут: економіст про масові відключення світла

Росія не зможе ракетними обстрілами добитися тотального блекауту і руйнації енергосистеми України.

Таку думку висловив доктор економічних наук Андрій Длігач у рамках спільного проєкту "Розмови про важливе" "Сніданку з "1+1" та ТСН.ua.

"По-перше, ризики звичайно залишаються, хоча за аналітикою наших розвідників, за різними оцінками експертів військових, у Росії залишилося можливості від 2-3 до 5 ракетних обстрілів на кшталт тих, що ми вже бачили. І навіть якщо вони спробують сконцентрувати ці зусилля на українській енергетичній інфраструктурі, все одно тотального блекауту, тотальної руйнації української енергосистеми не відбудеться. Ми робили це моделювання з різними організаціями і бачимо, що це фактично неможливо", - зазначив економіст.

Тим не менше, каже Длігач, "масові відключення і те, про що каже прем'єр-міністр, відключення на 5-7 днів, цілком ймовірні, потрібно до них готуватися".

На думку експерта, наслідки блекауту для економіки будуть не такими руйнівними, "ніж ми вже отримали в лютому-березні цього року".

"Цього року блекаут додав приблизно 2-3% до падіння українського ВВП, сумарно до кінця року ми втратимо близько 35-37% ВВП, можливо трохи більше. Суттєво ця цифра вже не зміниться. Насправді блекаут, такі обстріли призведуть до того, що близько лише 7% підприємств зупиняються повністю і близько 20% частково. Це не руйнівне для української економіки, ми переживемо точно", - заявив він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що вихід із найскладнішого випадку повного блекауту може тривати 7-10 днів.

"У разі найбільш складного випадку повного блекауту, коли взагалі все розбито, вихід триватиме від 7 до 10 днів. Це за розрахунками наших енергетиків. Підкреслю, це теоретичні розрахунки, бо світ не переживав ще таких речей", - сказав він.

Шмигаль раніше заявив про створення в Україні паралельної енергетичної системи, яка живиться від генераторів незалежно від центральної.

Віцепрем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що внаслідок обстрілів армії РФ в Україні значно пошкоджено близько половини критичної електроенергетичної інфраструктури. Щобільше - деякі об'єкти повністю зруйновано.

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