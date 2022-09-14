Чи залишиться Обухів без тепла взимку: у Київському КПК розповіли подробиці

Київський картонно-паперовий комбінат, який забезпечує теплом та гарячою водою жителів Обухова, підприємства Трипільського промвузла та госпрозрахункові установи, продовжить це робити під час опалювального сезону, незважаючи на арешт активів та корпоративних прав підприємства, повідомили на офіційному сайті ККПК.

“ПрАТ “Енергія” ККПК від 1981 року займається транспортуванням і постачанням теплової енергії у вигляді пари та гарячої води для технологічних потреб, потреб опалення і гарячого водопостачання підприємств Трипільського промвузла, багатоповерхових житлових будинків і госпрозрахункових установ міста Обухів під час опалювального сезону. Наразі кількість наших споживачів становить майже 21 тисячу, а це – орієнтовно 80% споживачів міста Обухова, яким надаються послуги із постачання теплової енергії та гарячої води.

За рішенням комбінату, ПрАТ “Енергія” продовжить забезпечувати теплом та гарячою водою жителів Обухова, підприємства Трипільського промвузла і госпрозрахункові установи міста під час опалювального сезону”, - повідомили у пресслужбі.

Раніше у пресслужбі комбінату розповіли, кому дійсно належить ККПК. Там заявили - протягом останніх 20 років власником Київського КПК є австрійська компанія Pulp Mill Holding, бенефіціаром якої є Володимир Крупчак, який має лише громадянство Кіпру.

Станом на сьогодні, ККПК вже отримав від Європейського Банку Реконструкції та Розвитку черговий інвестиційний транш в розмірі 25 млн євро, а компанія Pulp Mill Holding виступила гарантом за кредитними зобов’язаннями ПрАТ “Київський КПК”. Водночас заборгованість ПрАТ “Київський КПК” перед материнською компанією на сьогодні становить близько 16 млн євро.