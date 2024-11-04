Чи зараховується в стаж для обчислення пенсії робота за кордоном: 2024 року порядок змінений

Українцям, щоб вийти на пенсію потрібно напрацювати достатню кількість страхового стажу. Багато українці через Російську агресію, змушені проживати та працювати за кордоном. Чи зарахують роботу закордоном до відпрацьованих років - таке питання цікавить багатьох.

Чи зараховується в стаж робота за кордоном: які зміни 2024 року

У 2024 році було внесено зміни до Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Зміни до закону дозволяють враховувати страховий стаж, напрацьований за кордоном, крім Росії, для обчислення пенсії. Також не буде зараховуватися пенсія з невизнаних країнами ООН республік типу Придністров'я.

Тобто при обчисленні пенсії, такий іноземний страховий стаж буде враховуватися навіть, якщо між країнами не укладений пенсійний договір.

Але такий стаж буде умовним і зараховуватиметься лише, якщо для виходу на пенсію не вистачить відпрацьованих років. На розмір пенсії він впливати не буде.

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