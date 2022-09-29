Чи збільшать пенсії українцям: у Мінсоцполітики повідомили подробиці

З 1 жовтня в Україні відбудуться перерахунки мінімальної пенсії за віком для непрацюючих українців через збільшення мінімальної зарплати, а з 1 грудня пенсії підвищаться через збільшення прожиткового мінімуму.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко під час всеукраїнського телемарафону.

"У 2021 році ми планували кілька етапів підвищення пенсійного забезпечення, і з 1 жовтня відбудуться перерахунки, пов'язані зі зростанням мінімальної заробітної плати - збільшується мінімальна пенсія за віком для непрацюючих людей, які досягли 65 років, мають повний страховий стаж, а також для інших категорій. Наступний етап цього року передбачений з 1 грудня, коли збільшиться прожитковий мінімум", - сказав він.

Однак наступного року таких підвищень у бюджеті не передбачено.

"На жаль, на наступний рік ми говоримо про те, що це буде бюджет, який передбачає повноцінне і в першу чергу фінансування армії, безпеки та оборони - це пріоритет номер один. Але пріоритет номер два це все-таки соціальні виплати", - сказав Музиченко.

За його словами, загальний бюджет соціальних видатків на 2023 рік становить майже 800 млрд грн. З них безпосередньо на пенсійне забезпечення передбачено 233 млрд грн.

"Якщо говорити в цілому, підвищення соціальних стандартів, яке планується на наступний рік, то рік до року це складе 5,4%. Звичайно, це дуже мало, але це те, що ми можемо собі дозволити. Бюджет на наступний рік формується в тій ситуації, яку ми розуміємо. Якщо будуть зміни на фронті, у військовому плані, в соціально-економічному плані, то, звичайно, в пріоритет ми закладемо подальше зростання доходів населення", - додав заступник міністра.

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