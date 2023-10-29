Категорія
Гроші
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чи збільшиться ціна на газ взимку: очільник "Нафтогазу відповів

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
259
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чи збільшиться ціна на газ взимку: очільник "Нафтогазу відповів

Взимку ціна на газ не зміниться

Очільник "Нафтогазу" вважає, що Україна має перейти на ринкове регулювання ціни на газ, але це відбудеться уже після війни.

Цієї зими збільшення тарифів на газ для населення і для підприємств теплокомуненерго не буде

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Він запевнив, що взимку залишаться регульовані ціни – тобто ціни не збільшуються як для населення, так і для підприємств теплокомуненерго.

"В цьому плані не треба перейматися цим питанням. Але, якщо говорити про розвиток енергетичної системи України, модернізацію, кроки вперед, то маємо дбати про питання, які стосуються все ж таки ринку енергії і впровадження ринкових механізмів", – сказав Чернишов.

Коли відбудеться ринкове регулювання ціни на газ

"Це, безумовно, питання, яке має вирішуватися виключно при стабілізації ситуації, в першу чергу військової стабілізації. Тому я б зараз його не піднімав, щоби нікого не лякати. Але, безумовно, для того, щоб розвинути суттєво енергетичну структуру, інфраструктуру України, маємо запроваджувати ринкові механізми. І, безумовно, ця реформа є ключовою", – додав очільник "Нафтогазу".

Раніше повідомлялося, що Україна нарешті припинить транзит російського газу.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
259
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація