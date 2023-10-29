Чи збільшиться ціна на газ взимку: очільник "Нафтогазу відповів

Очільник "Нафтогазу" вважає, що Україна має перейти на ринкове регулювання ціни на газ, але це відбудеться уже після війни.

Цієї зими збільшення тарифів на газ для населення і для підприємств теплокомуненерго не буде

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Він запевнив, що взимку залишаться регульовані ціни – тобто ціни не збільшуються як для населення, так і для підприємств теплокомуненерго.

"В цьому плані не треба перейматися цим питанням. Але, якщо говорити про розвиток енергетичної системи України, модернізацію, кроки вперед, то маємо дбати про питання, які стосуються все ж таки ринку енергії і впровадження ринкових механізмів", – сказав Чернишов.

Коли відбудеться ринкове регулювання ціни на газ

"Це, безумовно, питання, яке має вирішуватися виключно при стабілізації ситуації, в першу чергу військової стабілізації. Тому я б зараз його не піднімав, щоби нікого не лякати. Але, безумовно, для того, щоб розвинути суттєво енергетичну структуру, інфраструктуру України, маємо запроваджувати ринкові механізми. І, безумовно, ця реформа є ключовою", – додав очільник "Нафтогазу".

Раніше повідомлялося, що Україна нарешті припинить транзит російського газу.

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