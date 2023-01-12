Чи збільшився розмір допомоги на поховання 2023 року та хто її може отримати

Який розмір допомоги на поховання застрахованої особи, пенсіонера, читайте в матеріалі ТСН.ua

Наприкінці грудня Пенсійний фонд затвердив розмір допомоги на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні.

Від 1 січня 2023 року ця сума знову становить 4100 грн.

Від 2017 року розмір допомоги на поховання не змінювався, був і залишається 4100 грн (постанова правління ФСС від 08.02.2017 № 17).

Йдеться про гроші, які виплачують у разі смерті «застрахованої особи», тобто людини за які роботодавці сплачують соціальні внески.

Згідно з переліком осіб вказаним у ст. 20 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» допомогу на поховання надається у разі смерті застрахованої особи або членів сім’ї, які перебували на її утриманні:

дружини (чоловіка),

дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років (братів, сестер та онуків — за умови, що вони не мають працездатних батьків), а здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти з-поміж осіб, зазначених у цьому пункті, які навчалися за денною формою здобуття освіти, — до 23 років,

батька, матері,

діда, баби за прямою лінією спорідненості.

До членів сім’ї, які вважаються такими, що були на утриманні померлого, відносяться особи, якщо вони були на повному його утриманні, одержували від померлого допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).

Допомога надається застрахованій особі, члену її сім’ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.

Розмір допомоги на поховання у разі смерті пенсіонера дорівнює розміру двомісячної пенсії померлого. Допомога виплачується тим особам, які здійснили поховання.

У випадку смерті «військового» пенсіонера допомога на поховання виплачується у розмірі тримісячної пенсії померлого, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

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