Чи змінять в Україні основну валюту з долара на євро: в НБУ дали відповідь

Національний банк України (НБУ) розглядає можливість зміни основної курсоутворюючої валюти з долара на євро, але рішення поки що немає.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, регулятор підходить до цього питання комплексно, аналізуючи всі можливі варіанти.

"Сказати, що питання пере прив'язки знаходиться на виході — ні", — заявив Пишний.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій зазначив, що розрахунки в євро поступово зростають: на імпорт вони припадають на 50%, на експорт – 30%, а на готівковому ринку – 22-23%.

"Подальше розширення частки євро може цю дискусію актуалізувати. Вона, безумовно, буде комплексною і доволі широкою. Особливо ми повинні враховувати, що це питання може набирати більшої актуальності в контексті нашої європейської інтеграції", — додав заступник голови НБУ.

Пишний також зазначив, що НБУ не планує змінювати структуру міжнародних резервів, більшість яких номіновані в доларах. Відповідаючи на питання щодо гіпотетичної заморозки з боку США резервів України, щоб примусити Київ до миру, він заявив:

"Ми не розглядаємо подібного розвитку подій. США були і залишаються нашим стратегічним партнером".

Нагадаємо, у Нацбанку розповіли, як хочуть приборкати інфляцію.

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