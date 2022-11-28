Чи зміняться тарифи на електроенергію для населення від 1 грудня 2022 року

Що буде з тарифами на світло від 1 грудня 2022 року, скільки доведеться платити

Через ракетні удари по інфрастурктурі України введені аварійні та стабілізаційні відключення, світла не буває цілодобово. Що буде з тарифами на електрику в такій ситуації?

В Україні схвалили проект постанови щодо затвердження нових тарифів на електроенергію у 2023 році.

Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) ухвалила рішення про підвищення вартості передачі електроенергії та диспетчеризації.

Але для побутових споживачів елетрики, ціни на енергоспоживання збережуться на тому самому рівні протягом осінні, зими – до 31 березня наступного року.

"Будь-які повідомлення про їх підвищення є спекуляцією та частиною інформаційних атак Росії", - повідомили у прес-службі енергокомпанії YASNO.

Згідно з відповідною постановою Кабміну, до 31 березня 2023 року для побутових споживачів тарифи на електроенергію встановлено на рівні:

1,44 грн/кВтч за весь спожитий обсяг до 250 кВт/год,

1,68 грн/кВтг при споживанні понад 250 кВтг.

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