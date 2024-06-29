Чи зміняться тарифи на світло в Україні: скільки доведеться платити в липні

Наразі про можливість ще більшого зростання не йдеться.

У липні українці отримають оновлені рахунки за електроенергію, оскільки тариф буде підвищено від 2,63 до 4,32 грн за кВт*год. Після зміни вартості електроенергії в середньому кожна сім'я заплатить на 285,6 грн більше.

Про це пише видання "Еспресо".

В Україні уряд затвердив новий фіксований тариф на електроенергію для населення. Тож згідно з постановою №632 від 1 червня тариф на електроенергію для побутових споживачів збільшився від 2,64 грн/кВт∙год до 4,32 грн/кВт∙год.

Варто підкреслити, що тариф є фіксованим та не диференціюється за обсягом споживання. Оскільки така ціна має діяти до кінця 2024 року, змін у вартості електроенергії в липні не передбачається.

Значне підвищення вартості електроенергії в минулому місяці викликало значне занепокоєння громадян, однак експерти пояснюють, що таке рішення було вимушеним.

Так, нардеп Сергій Нагорняк, який є членом парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, зазначив, що такі заходи дозволять державним компаніям припинити субсидування населення і зібрати достатньо коштів для того, щоб реалізувати проєкти з добудови 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС. Також це дасть змогу Укргідроенерго розпочати побудову Канівської ГАЕС, що матиме 1000 МВт потужності.

Тариф, запроваджений з початку літа, поширюватиметься на всіх побутових споживачів:

Споживачів, які є частиною колективних об'єднань у житловому секторі (ОСББ, гуртожитки тощо), де електрика йде на використання побутових потреб мешканців

Споживачів з електричним опаленням (від 1 червня до 30 вересня)

Інших споживачів, які мають право на використання електроенергії за тарифами для побутових споживачів згідно з законодавством

Нагадаємо, до 1 червня 2023 року в Україні діяли значно нижчі тарифи на електроенергію для населення. Було встановлено два основні тарифи: за використання до 250 кВт-год на місяць споживачі платили 1,44 грн/кВт-год, а за перевищення цього ліміту - 1,68 грн/кВт-год.

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