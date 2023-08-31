Чи зможе українська ГТС працювати без транзиту російського газу: відповідь Міненерго

Українська ГТС може працювати без транзиту російського газу: міжнародні експерти підтвердили, що транспортна система і сховища готові до цього.

Українська газова інфраструктура готова працювати без транзиту російського газу.

Таку незалежну технічну оцінку опублікувала міжнародна експертна група. Відповідний звіт опубліковано на вебсайті USAID Проєкт енергетичної безпеки, йдеться у пресслужбі Міненерго.

Експертна група надала таку оцінку після моделювання роботи газотранспортної системи (ГТС) та підзесних сховищ газу (ПСГ) за потенційними сценаріями:

атаки ворога на газову інфраструктуру,

надзвичайні ситуації,

зупинки транзиту російського газу.

За висновками незалежних експертів, сценарії змодельованих стрес-тестів точні та підтверджують технічну стійкість ПСГ України.

Зазначається, що в умовах війни вітчизняні ПСГ можуть бути використані як надійні сховища для зберігання європейського газу.

"Ми воюємо з підступним ворогом – Росія може припинити дію контракту в будь-який день, не зважаючи на юридичні формальності. А тому наша ГТС має бути готова до можливих викликів. Наша ГТС стає ще більш потужною складовою європейської газотранспортної системи", – каже міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, ключова мета – створення в Україні енергетичного хабу, зокрема для зберігання газу країнами ЄС.

Раніше в Міненерго повідомили, що Україна не вестиме перемовини з Росією щодо контракту на транзит газу.

Нагадаємо, що ще восени минулого року Євросоюз виключив російський газ зі спільних закупівель.

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