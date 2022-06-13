Чи зобов'язаний роботодавець повернути зарплату, яку не виплатив у воєнний час

Чи зобов'язаний роботодавець повернути зарплату, яку не виплатив у воєнний час

В яких випадках можлива невиплата зарплати під час війни, що буде з неотриманими грошима, чи несуть відповідальність роботодавці ха невиплату заробітної плати - читайте у матеріалі ТСН.ua

Чи може роботодавець не виплачувати заробітну плату під час війни

Роботодавець зобов'язаний вжити всіх заходів для своєчасного нарахування та виплати зарплати працівникам відповідно чинному законодавству про працю та трудового договору. Виплата зарплати під час воєнного стану регламентована статтею 10 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

З початком війни невиплата зарплати спостерігається на багатьох підприємствах України. Роботодавці не виплачують людям зарплату з об'єктивних причин, часто просто користуючись законодавчими послабленнями.

У випадку, якщо у роботодавця не має можливості нараховувати та виплачувати працівникам зарплату Держпраці рекомендує роботодавцю:

Оформити простій. Варто пам'ятати, що у випадку, якщо простій виник не з вини працівника, час простою потрібно буде оплачувати у розмірі не менше дві третини середнього заробітку працівника.

Якщо працівник згодний і якщо він не залучений до робіт на об'єктах критичної інфраструктури, йому може бути надана оплачувана щорічна відпустка або відпустка власним коштом. Під час воєнного стану тривалість такої відпустки не включається у передбачений законодавством термін у 15 календарних днів упродовж року.

Також роботодавець може тимчасово призупинити дію трудового договору. Таке призупинення передбачає тимчасове призупинення забезпечення робітника роботою, а також призупинення працівником виконання роботи. Призупинення дії трудового договору не означає припинення трудових відносин.

Припинення трудових відносин відбувається у випадку, коли роботодавець через воєнні дії не може організувати роботу для працівника, наприклад, через знищення, руйнування приміщення, загибелі, зникнення фізичної особи- підприємця.

Яку відповідальність за невиплати зарплати під час воєнного стану несе роботодавець

У випадку, коли у зв'язку з воєнним станом, бойовими діями тощо, роботодавець втрачає можливість нараховувати та виплачувати заробітну плату та може надати докази стосовно зв'язку порушення термінів виплати заробітної плати та воєнного стану, він звільняється від відповідальності за таке порушення. Якщо роботодавець доведе, що він не може дотриматися строків виплати заробленого через бойові дії, або через інші обставини непереборної сили строк виплат може бути зсунутий, або працівникові можуть взагалі не виплатити зарплату за певний період. При цьому закон звільняє роботодавця від відповідальності за невчасно виплачену або взагалі не виплачену зарплату.

Роботодавець не звільняється від обов'язку виплатити заробітну плату у повному обсязі після закінчення воєнного стану. Термін виплати заробітної плати працівникам може бути перенесений до відновлення діяльності підприємства.

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