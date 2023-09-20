Чи зростуть ціни на овочі та фрукти, якщо Україна заборонить імпорт із Польщі – прогноз аналітикині

У відповідь на ембарго зерна Україна може заборонити постачання на свій ринок польських овочів та фруктів. Йдеться про імпорт цибулі, помідорів, капусти та яблук з Польщі. Заборону можуть запровадити протягом наступних кількох днів. Проте заборона на імпорт польських овочів та фруктів не вплине на ціни. У разі необхідності можна буде імпортувати з інших країнах.

Про це "РБК-Україна" розповіла аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин.

Вона пояснила, що цього року українські аграрії посадили та виростили достатню кількість овочів по всій території України, практично повністю компенсувавши обсяги, що раніше вирощувалися на території тимчасово окупованого півдня України.

Тому можлива заборона на імпорт польських овочів та фруктів на ціни на ринку України не вплине.

Водночас потенційно можливий ризик поставок овочів та фруктів в кінці сезону (весною чи на початку літа).

"Однак не лише Польща займається вирощуванням овочів і потенційно можна знайти інших постачальників", - сказала Литвин.

За її словами, овочів вирощено достатньо, однак поки що немає розуміння, чи є в наявності в достатній кількості правильно обладнані складські приміщення для їх зберігання. Частина таких сховищ перебували в зоні вирощування на півдні і зараз тимчасово окуповані.

"Тому швидше за все буде традиційне сезонне зростання цін на овочі, починаючи від середини зими", - резюмувала експертка.

Нагадаємо, Польща погрожує Україні розширити продуктове ембарго.

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