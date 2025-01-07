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Чи зросте в Україні тариф на світло цього року: що кажуть в парламенті

Чи зросте в Україні тариф на світло цього року: що кажуть в парламенті

Тариф на електрику. / Фото: УНІАН

Торік тариф на електроенергію зріс до 4,32 грн за кіловат-годину.

 В Україні 2024-го здорожчала вартість електроенергії. Зараз тариф на світло складає 4,32 грн за кіловат-годину. Він має діяти щонайменше до травня цього року.

Про це повідомив народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі "24 Каналу".

З його слів, зараз підвищувати теперішній тариф немає жодних причин. 

"Потреби підіймати тариф до 6 гривен, або до 6,30 грн абсолютно немає жодної в цьому році", - наголосив він.

Нагорняк пояснює, що теперішнього тарифу достатньо для покриття витрат.  Така ціна на електроенергію має діяти хоча б до кінця цього року, в ідеалі – до закінчення опалювального сезону з 2025 на 2026 рік.

Нагадаємо, раніше повідомляли про те - скільки потрібно платити українцям за світло від 1 січня

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